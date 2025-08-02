Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 100 gram esrar ve 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirildi. Sürücü M.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'da 18 kilo 100 gram esrar ve 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili Altınözü ilçesinde durdurdu.
Araçtaki incelemede, 18 kilo 100 gram esrar, 3 ruhsatsız uzun namlulu silah ve 6 şarjör bulan ekipler, sürücü M.A'yı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.