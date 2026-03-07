Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. İki ruhsatsız tabanca ve 379 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 113 fişek ve 379 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Eski rapçi Balen, Nepal'de başbakanlığa yürüyor

Asya ülkesi artık eski bir rapçiye emanet! Seçimlerde ezici üstünlük
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi