Hatay'da üç yılda 281 çocuk koruyucu aileyle sıcak yuvaya kavuştu

Hatay'da 2023'ten bu yana 281 çocuk ve genç, koruyucu aileleriyle sıcak yuvaya kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle Türkiye'de koruyucu aile çalışmaları hız kazandı.

Hatay'da da koruyucu aile çalışmaları kapsamında, 2023'te 57, geçen sene 164 çocuk ve genç koruyucu aileye emanet edilirken bu yılın ilk 8 ayında 60 çocuk yeni yuvasıyla tanıştı.

Geçen sene 164 çocuk ve gencin sıcak yuvaya kavuştuğu kent koruyucu aile çalışmalarında Türkiye birincisi oldu.

Hatay'ın ödülünü Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, 30 Haziran'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim hareketi Hatay'da başladı

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin yaralarını sarılması için şehirde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Afetin oluşturduğu sosyolojik yaraların da sarılması bilinciyle hareket ettiklerini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan Hatay Valiliği olarak yürüttüğümüz 'Afette Hatay Modeli' kapsamında tüm sosyal gruplarımızın iyi olma haline katkı sağlamak üzere birçok projemizi de hayata geçirdik. Bu projeler, insani ve vicdani yanımızın gereği olarak hayata geçirdiğimiz projelerdir. Bu projelerden biri de şahsımın başkanlığında bizzat eşim Esra Masatlı'nın içinde bulunduğu, mülki idari amirlerimizin ve onların eşleriyle de yürüttüğümüz Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim hareketi olan Yüreğimizdeki Işık Projesi'dir. Bugün eğitim, sağlık, spor, psikososyal, sosyokültürel, fiziki ve maddi her anlamda takip ettiğimiz 8 bin 89 çocuğumuz ve gencimizle aslında kocaman bir aile olduk."

Masatlı, Yüreğimizdeki Işık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nden ilhamla yola çıktıkları bir "sosyal zimmet projesi" olduğunu ifade etti.

Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları çalışmaların da meyvesini almaya başladıklarını anlatan Masatlı, "Geçtiğimiz haziran ayında koruyucu ailelerimizin himayesi altına emanet edilen çocuk sayısı bakımından Türkiye'de birinci olduk. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Hatay'da 440 çocuk 315 ailenin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini ve bu kapsamda kentte aile yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Özellikle asırların felaketinden sonra ve daha öncesinde de ailesini kaybetmiş evlatlarımızın ailesi, Türk milletidir, Türk devletidir. O çocuklarımızın sevincini sevincimiz, üzüntüsünü üzüntümüz, geleceğini de kendi evlatlarımızın geleceği olarak gördük. Bu hassasiyetle de onların her tür ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Koruyucu aile kapsamında bugün Hatay'ımızda 440 çocuğumuz 315 ailemizin yanında sıcak yuvalarında yaşamaktadır. Bizler daima bu çocuklarımızın her şart ve durumda yanlarında yer almaya devam edeceğiz."

Masatlı, büyük bir özveriyle koruyucu ailelik gibi önemli bir toplumsal farkındalığın içinde olan ailelere teşekkür etti.