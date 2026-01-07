Haberler

Hatay'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

Hatay'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde Ş.S'nin kullandığı 31 M 2106 plakalı minibüs ile N.Ç. idaresindeki 33 ATV 890 plakalı tır çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halindeki 2 cipe çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 1'i ağır 18 yaralı, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
