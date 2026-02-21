Haberler

Hatay'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aralarında husumet bulunan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı.

Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan M.D'yi İskenderun ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ???????

Kaynak: AA / Salim Taş
