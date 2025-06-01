Hatay'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama
Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 2 kişi tutuklandı. Ekipler, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile el yapımı alkollü içki ele geçirdi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Odabaşı ve Akçaova Mahallesi'ndeki 2 adrese baskın düzenledi.
Ekipler, adreslerde H.B. ile M.E'yi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada, 29 ruhsatsız tabanca, 14 av tüfeği, 500 AK-47 fişeği, 49 şarjör, 49 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 matkap, 2 torna makinesi ve silah parçaları ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.