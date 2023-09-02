Hatay'da Şehit Yarbay Songül Yakut Anaokulu açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde açılışı yapılan anaokuluna Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde açılışı yapılan anaokuluna Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un ismi verildi.

Karınca Misali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Ekinci Mahallesi Katar-2 Konteyner Kenti içerisine kurulan 4 derslikli prefabrik anaokulunun açılışına, şehit Yakut'un annesi Sabahat Yakut da katıldı.

Kurdele kesiminin ardından açıklamada bulunan Karınca Misali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu Nurdan Kıdıl Köçek, okulun 180 öğrenciye eğitim vereceğini söyledi.

Hayal üzerine kurulan projeyi gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Köçek, "Depremde ruhları yaralanan çocuklarımız için böyle bir proje geliştirdik. Daha doğrusu böyle bir hayal kurmuştuk, o da gerçekleşti şükürler olsun. 4 sınıflık anaokulumuz şu an eğitime hazır hale getirildi. Maddi manevi emek verildi, çok çaba harcandı, herkese çok teşekkür ederim. Çok şükür başarıya ulaştık, inşallah bu tarz projelere devam edeceğiz." dedi.

Okulun isminin Şehit Yarbay Songül Yakut olarak belirlediklerini de sözlerine ekleyen Köçek, katılımlarından dolayı şehit annesi Sabahat Yakut'a teşekkür etti.

Depremin ilk anından itibaren Hatay'da dernek olarak faaliyet gösterdiklerini dile getiren Köçek, şöyle konuştu:

"Hatay'da depremin ilk zamanlarında çadırlarla bir mahalle oluşturduk. 4 mevsimlik 24 metrekareden oluşan çadırlardan kurulu bir çadır kent oluşturduk. Aynı zamanda takiplerini de yaptık, ihtiyaçlarını da giderdik. Bunların yanı sıra depremzedelerin ihtiyaç duyduğu besin, temizlik ve hijyen gibi malzemelerin sürekli olarak tedarikini yapmaya çalıştık."

Engelli bireyleri de unutmayarak medikal ihtiyaç desteği sağladıklarını aktaran Köçek, depremzedelere hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şehit Yarbay Songül Yakut'un annesi Sabahat Yakut ise okula kızının isminin verilmesine çok sevindiğini söyledi.

Okuyacak olan öğrencilere başarılan dileyen Yakut, "İnşallah burada okuyacak öğrencilerimiz de benim kızım gibi gururlu, şerefli, yiğit ve delikanlı olsunlar." diye konuştu.

Açılış sonunda depremzede çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içerisinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak 31 Mayıs 2017'de düşmüş, kazada Jandarma Yarbay Songül Yakut da şehit olmuştu.

Yakut, 28 yaşında üsteğmen rütbesi ile 54 bin nüfuslu Beypazarı'na Jandarma Komutanı olarak atanmıştı. Songül Yakut, böylece kadın olarak ilk ilçe jandarma komutanı olmuştu.

Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, son olarak Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat Merkez Amiri olarak görev yapıyordu.