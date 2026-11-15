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Hatay'da şehit babası oğlunun adını taşıyacak caminin inşaatında çalışıyor

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Hatay'da şehit babası oğlunun adını taşıyacak caminin inşaatında çalışıyor
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Hatay'da şehit babası 61 yaşındaki Hasan Uçar, oğlu Sezer Uçar'ın adını yaşatacak caminin inşaatında görev alıyor.

Hatay'da şehit babası 61 yaşındaki Hasan Uçar, oğlu Sezer Uçar'ın adını yaşatacak caminin inşaatında görev alıyor.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Eylül 2020'de, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesi, çocuklarının adını yaşatmak için cami yaptırma kararı aldı.

İl Müftülüğüyle iletişime geçen aile, Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Aktaş İskan Camisi'nin yerine 320 metrekarelik alanda cami yapılması için protokol imzaladı.

Şehit babası Hasan Uçar'ın maddi imkanlarıyla yapımına başlanan caminin temeli atıldı.

Şehit babası Hasan Uçar, AA muhabirine, işçileri görünce kendisinin de dayanamayıp cami inşaatında çalıştığını söyledi.

Cami inşaatını duyanların "Bizim de katkımız olsun" diyerek destekte bulunduklarından bahseden Uçar, "Beni çok duygulandırdılar, telefonum susmadı, cevap veremez oldum. Beni fazlasıyla sevindirdiler ve yalnız bir aile olduğumuzu hissettirmediler, herkes yanımızda." dedi.

Uçar, oğlunun adının yazdığı camide namaz kılmayı heyecanla beklediğini dile getirdi.

Şehit annesi 55 yaşındaki Emine Uçar da oğlunu rüyasında görmesi üzerine cami yapılmasına karar verdiklerini anlattı.

"Umutla ve heyecanla caminin bitmesini bekliyorum. Ben gerekirse gider orada oturur ve beklerim. Caminin yapımında da emeğimiz var, birkaç çeyreğim ve bileziğimi koydum, eşim de cebinde ne kadar varsa cami için döktü." dedi.

Şehidin kardeşi Halil İbrahim Uçar'ın eşi Hacer Uçar ise umre parasını camiye bağışladığını ifade etti.

Şehidin isminin yaşatılacağı camiye katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uçar, "Bu karar beni çok duygulandırıyor. Allah'ın evine bir katkımızın olması, kendimi defalarca umre yapmış gibi hissettiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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