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Hatay'da sahte dolar dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Hatay'da sahte dolar dolandırıcılığı: 3 tutuklama
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte dolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte dolarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre M.S, 23 Ağustos'ta Numune Mahallesi'nde hayvan alım ve satım işlemi için tanıştığı 3 kişinin, sayma bahanesiyle aldıkları Türk lirası, avro ve dolarları çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S'nin ucuz dolar sattıklarını öne süren zanlılara 750 bin lira değerinde ödeme yaptığını ve karşılığında aldığı 70 bin dolarlık banknotların sahte olduğunu anlayınca şikayette bulunduğunu belirledi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheliler H.U, S.U. ve G.A'yı Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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