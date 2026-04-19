Hatay'da rüşvet operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, aralarında polis ve nüfus memurunun bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen, aralarında polis ve nüfus memurunun da bulunduğu 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 193 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.