Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'nde 5 Suriyeli Kayboldu

HATAY'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, kayıp 1 kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.

Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 4 kişinin cansız bedenini bulundu. Kıyıya çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.