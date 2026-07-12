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Hatay'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Nergizlik Mahallesi Kozaklı mevkisinde otomobille çarpışan pikap şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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