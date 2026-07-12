Hatay'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Nergizlik Mahallesi Kozaklı mevkisinde otomobille çarpışan pikap şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli