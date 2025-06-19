Hatay'da 'Parça Tesirli Pazarlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Hatay'da 'Parça Tesirli Pazarlar' Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 'Parça Tesirli Pazarlar' adlı tiyatro oyunu, Büyükşehir Belediyesinin 'Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor' etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu. Oyun, Kisecik Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da sahnelendi ve çok sayıda sanatsever tarafından izlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyunu, Kisecik Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da sahnelendi.

Oyunu, çok sayıda sanatseverler izledi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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