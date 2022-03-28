Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Burhan Ateş - Güncel
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Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.Ş'nin kullandığı 42 PY 311 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi'nde G.S. kontrolündeki 31 AED 906 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Burhan Ateş - Güncel

Otomobil, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

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