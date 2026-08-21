Reyhanlı'da Otomobil Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde A.Ş. idaresindeki 31 ATB 616 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Sinoplu'ya (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Sinoplu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü A.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA