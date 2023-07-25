Hatay'da Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise inceleniyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarından sonra tespit edilecek.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.