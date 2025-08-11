Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personel ile müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti

Vahşeti yapan anne! Önce öz evladına, sonra kendi canına kıydı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazanırlarsa sevinecek mi? Van Persie'den olay açıklama

Kazanırlarsa sevinecek mi? Van Persie'den olay açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.