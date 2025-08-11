Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personel ile müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Arslanyazı Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına 69 yangın söndürme aracı ve 200 personelle müdahale ediliyor.