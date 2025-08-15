Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, soğutma çalışmaları devam eden yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz durumun bulunmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel