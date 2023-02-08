HATAY'DA MUCİZE KURTULUŞ; ÖMER ENKAZDAN 49 SAAT SONRA ÇIKARILDI

HATAY'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Ömer Sert (19), 49'uncu saatte Konya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerince sağ kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ülgen Paşa Mahallesi'nde enkaz altında kalan Ömer Sert, 49 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sağ çıkarıldı. Sert, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Konyalı itfaiye ekipleri, deprem bölgesine ulaştıkları andan itibaren enkazdan toplam 61 kişiyi sağ kurtardı.