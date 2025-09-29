Haberler

Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Samandağ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş, kaza sonrası hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Abdullah Gümüş (18), hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tomruksuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Abdullah Gümüş yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Gümüş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
