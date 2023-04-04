Hatay'da moloz dökümüne karşı "yaşam nöbeti" başlatan depremzedeler biber gazıyla müdahale

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde moloz dökümünü protesto etmek isteyen vatandaşlara jandarma ve çevik kuvvet polisi müdahale etti. Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle bir kadın baygınlık geçirdi. Valinin kendilerine verdiği sözü tutmadığını belirten bir depremzede, "Vali size 'bu halkı ezin geçin katil mi olun' dedi. Neden verdiği sözü yerine getirmiyor bu vali? Buraya molozların dökülmesini istemiyoruz. Burada astım hastası olanlar var. Çocuklar var" diye tepki gösterdi.

Hatay'da depremzedelerin enkaz molozlarının yaşam alanlarına yakın dökülmesine karşı depremzedelerin dün başlattığı yaşam nöbetine jandarma ve çevik kuvvet polisi gaz sıkarak müdahale etti. Bir kadın gazdan etkilenerek baygınlık geçirirken, kolluk kuvvetleriyle vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı. "Çocuklarımız tehlikede. Depremden ölmedik, mikroptan öleceğiz" diye tepki gösteren depremzedeler "Köyümüzde moloz istemiyoruz" sloganları attı.

"DEPREMZEDELERE TOMA YOLLUYORLAR"

Bir depremzede, "Burada insanlar enkaz altındayken bu jandarmalar depremzedelere müdahaleye gelmişler. Herkes bilsin ki buradaki yaşam alanımızı savunacağız. Moloza, kansere geçit yok. Bu topraklar hepimizin. Depremzedeleri enkaz altında bıraktılar. Bugün depremzedelere TOMA yolluyorlar" diye tepki gösterdi.

Bir vatandaş ise, "Biz ailemizi düşünüyoruz, sizin yok mu? Siz gelip burada oturun bakalım ne olacak size? Lütfen bizi anlayın" dedi.

"NEREYE GİDECEĞİZ, KİME SIĞINACAĞIZ"

Depremzede bir kadın ise "Nefes alamıyoruz. Benim eşim kalp hastası. Biz enkazda yatacağız ama bunu yapmasınlar bize" derken bir başka depremzede ise, "Bizim çocuklarımız var, korkuyoruz. Enkazda paramız kaldı. Nereye gideceğiz. Kime sığınacağız. Sesimizi duyuracak kimse yok. Herkes bize yalan söylüyor" diye yakındı.

"NE KAYMAKAM NE DE VALİ BULUNDUKLARI MEVKİYİ HAK ETMİYORLAR"

Başka bir depremzede, "Üç gün kaldılar, sahaya inmediler. Şimdi bizi öldürmek için yine sahadalar. Vali, kaymakam, her kimin yetkisi varsa bu halkın sesini duysun. Vicdanen rahat yatabiliyor mu bu adam? Onun çocukları yok mu? Ne kaymakam ne belediye başkanı ne de vali şu an bulundukları mevkiyi hak etmiyorlar" dedi.

"VALİ SİZE 'BU HALKI EZİN GEÇİN KATİL Mİ OLUN' DEDİ"

Bir kadın depremzede ise kolluk kuvvetlerinin müdahalesine ilişkin, "Vali size bu halkı ezin geçin katil mi olun dedi. Neden verdiği sözü yerine getirmiyor bu vali. Buraya molozların dökülmesini istemiyoruz. Burada astım hastası olanlar var. Çocuklar var. Çocuklarımızın geleceğini tehdit etmenize hiçbirinizin hakkı yok. Valili 'katil olun' emrini mi vermiş siz askerlere. Vali geçen hafta 300 araçtan sonra buraya döküm yapılmayacak sözü verdi. Hani nerede?" diye yakındı.

Bir başka yurttaş da "Biz gece gündüz askerlerle, polislerle karakollarda bütün Samandağ halkını toplayarak günümüz geçirmeyeceğiz böyle. Lütfen toprağımızı elimize versinler, rahat bir nefes, rahat bir çocuk doğsun bu köyde artık" dedi.

"VALİ BEY GELSİN BİZİM GİBİ ÇADIRINI KURSUN BURAYA BAKALIM"

Bir yurttaş da "Vali Bey gelsin bizim gibi çadırını kursun buraya bakalım. Bizim gibi maskesiz gezsin. Biz de insanız. Onun gibi bizim de hakkımız var burada. Biz burada çadırımızı kurarız ama temiz bir şekilde yaşarız. Hastalıktan öleceğime depremde ölseydim" diye konuştu.