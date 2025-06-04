Hatay'da Kurban Bayramı Öncesi Terminal Denetimi
Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde otobüsleri denetleyerek yetki belgeleri ve bagaj fişlerini kontrol etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram dolayısıyla hareketliliğin arttığı terminalde otobüsleri kontrol etti.
Firmaların yetki belgesi ve bagaj fişlerini inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel