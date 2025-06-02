Hatay'da Kuduz Tehdidi: 4 Mahallede Karantina ve Köpek Toplama Çalışmaları Başlatıldı

Hatay'da Kuduz Tehdidi: 4 Mahallede Karantina ve Köpek Toplama Çalışmaları Başlatıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuduz nedeniyle karantinaya alınan 4 mahalledeki sahipsiz köpekler, belediye barınağına götürülmek üzere toplanıyor. Ekipler, aşılanma ve kısırlaştırma işlemleri yapacak.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kuduz nedeniyle karantinaya alınan 4 mahalledeki sahipsiz köpeklerin barınağa götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Hatay Valiliği, 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından karantina uygulanan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

Aralarında veteriner hekimin de olduğu 4 kişilik ekip, girişine "kuduz risk bölgesi" yazılı levhalar asılan mahallelerdeki köpekleri toplamaya başladı.

Ekipler tarafından belediyenin barınağına götürülen köpekler, aşılanıp kısırlaştırılacak.

Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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