Hatay'da Kuduz Aşısı Yapılan Mahallelerde Çalışmalar Devam Ediyor

Hatay'ın Defne ilçesinde ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan 2 mahallede hayvanlara kuduz aşısı yapılıyor.

Defne Kaymakamlığı koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defne Belediyesi ekipleri, dün karantina uygulaması başlatılan Meydancık ve Güneysöğüt mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce ilaçlama çalışması yapılan mahallelerde, sahipli ve sahipsiz hayvanların aşılanmasına da başlandı.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan mahallelerde koordinesi bir şekilde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mahallelerde gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Özgün, "Devletin ilgili kurumlarıyla da bir koordinasyonla çalışıyoruz. Kimsenin bir endişe olmasın. Şu an korkulacak bir durum yok ama bizde gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.