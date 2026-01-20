Haberler

Hatay'da konteyner yangını

Güncelleme:
Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

HATAY'da bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde bir konteynerde çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: ANTAKYA,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
