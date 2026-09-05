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Hatay'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda baygın halde bulundu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda baygın halde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda baygın halde bulundu.

Kırçaoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Alacan'dan 3 Eylül'de haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, Alacan'ın son olarak görüldüğü Titus Tüneli civarında arama çalışması başlattı.

Tünele yakın bir noktadaki ormanlık alanda baygın halde bulunan Alacan, 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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