Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 70 yaşındaki Mustafa Çavdar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden kahreden bir haber geldi. Çay Mahallesi'nde bulunan bir enkazın köpük kaplı su birikintisi içinde ceset olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin ailesi tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunan Mustafa Çavdar'a (70) ait olduğu belirlendi.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemenin tamamlanmasının ardından Çavdar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hatay'da kaybolan kişi depremde yıkılan binanın enkazındaki su birikintisinde ölü bulundu

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Hatay Çay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title