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Hatay'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Hatay'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden Naciye Kıran'dan haber alınamaması üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede dron ve iz takip köpekleriyle arama çalışması başlattı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir süredir haber alınamayan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Hayvanlarını otlatmak için Haydarlar Mahallesi mevkisine giden Naciye Kıran'dan (46) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kıran'ın bulunması için Haydarlar Gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Dron destekli arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Kaynak: AA / Burhan Ateş
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