Hatay -Otomobili kundaklayan şüpheli, alevlerin arasında kaldı

HATAY'da park halindeki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Bu sırada alevlerin arasında kalan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mart'ta Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, Rifkan Kızılay'ın evinin önündeki otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından alevlerin arasında kalan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin yandığını gören Kızılay'ın ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı