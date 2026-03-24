Hatay -Otomobili kundaklayan şüpheli, alevlerin arasında kaldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Olay esnasında şüpheli, alevlerin arasında kalmasına rağmen kaçmayı başardı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü ve jandarma şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 19 Mart'ta Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, Rifkan Kızılay'ın evinin önündeki otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından alevlerin arasında kalan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin yandığını gören Kızılay'ın ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'ın "Gölge lideri"nin yerine gelen isim belli oldu
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi