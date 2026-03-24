Hatay -Otomobili kundaklayan şüpheli, alevlerin arasında kaldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Olay esnasında şüpheli, alevlerin arasında kalmasına rağmen kaçmayı başardı ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü ve jandarma şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, 19 Mart'ta Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, Rifkan Kızılay'ın evinin önündeki otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından alevlerin arasında kalan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilinin yandığını gören Kızılay'ın ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber: Alican GÜMÜŞ- Kamera: HATAY,