Haberler

Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Ege İçin Balonlu Kutlama

Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Ege İçin Balonlu Kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İskenderun'da 4. evre böbrek kanserini yenen 7 yaşındaki Ege Birdane için Millet Parkı'nda balonlu kutlama yapıldı. 300 balon gökyüzüne bırakılırken, anne Çiğdem Birdane 9 ay süren tedavi sürecinin mutlu sonla bittiğini belirtti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanseri yenen 7 yaşındaki Ege Birdane için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ulaş ve Çiğdem Birdane çiftinin çocukları Ege'ye 16 Kasım 2025'te 4. evre böbrek kanseri teşhisi konuldu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan küçük Ege, kemoterapi sürecinin ardından ameliyat oldu.

Sürecin tamamlanmasının ardından Ege'nin yapılan kontrollerde kanseri yendiği belirlendi.

Mutlu haberi, tatil için geldikleri İskenderun'da alan aile yakınları, Millet Parkı'nda kutlama organize etti.

Motosiklet ve araç konvoyuyla alana getirilen Ege Birdane için burada hazırlanan 300 balon polis aracından yapılan anonsun ardından gökyüzüne bırakıldı.

Anne Çiğdem Birdane gazetecilere, 9 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırdıkları çocuğuna böbrek kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

9 ay süren tedavinin olumlu sonuçlanmasının ardından yaşadığı mutluluğu dile getiren Birdane, "Çok şükür 1,5 ay sonra kemoterapiye çok hızlı cevap verdiği için o tümörümüz küçüldü. Ameliyat edilecek duruma geldi. Ocak'ta ameliyatımızı olduk. Çok mutluyum, şu an hayalini hep aylarca kurduğum şeyi yaşıyorum. Emeği geçen doktorlar ile tüm sağlık ekibine şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden Netanyahu'ya soğuk duş
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

Yüzlerce kişi yürüyüşe geçti! Bir kez daha sınıra doğru akın ettiler
'Türkiye’yi satın alırım' sözleriyle gündeme gelmişti! PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı

Taraftar o transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
Şile’de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi aranıyor

Denizde can pazarı! 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama

Tarihi maç öncesi sıcak karşılama: Şehir, bakanları bağrına bastı
Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı