Haberler

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 29 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 kilogram nargile tütünü, 46 elektronik sigara ve 4 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.A, F.Y, Y.A, M.A, A.S, S.U. ve N.R'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor

Kiev'den savaşın seyrini değiştirecek mesaj
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi