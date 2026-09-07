Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 29 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 28 kilogram nargile tütünü, 46 elektronik sigara ve 4 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.A, F.Y, Y.A, M.A, A.S, S.U. ve N.R'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA