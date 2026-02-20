Hatay'da 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

HATAY'da polis ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör, mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18 Şubat'ta Antakya-İskenderun yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan kontrolde, geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 kaçak göçmen tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı