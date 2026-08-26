Hatay'da Bakır Kablo Hırsızlığı: 8 Tutuklama
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odabaşı Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinden ve bir kurumdan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler B.M, E.K, S.H, M.H, M.S, Y.E, M.G. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA