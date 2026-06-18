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Hatay'da ilkokul öğrencileri "Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi

Hatay'da ilkokul öğrencileri 'Tekno-Organik Okul' modelini deneyimledi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından geliştirilen Tekno-Organik Okul modeli kapsamında ilkokul öğrencileri, doğal materyallerle teknolojiyi birleştiren eğitim etkinliğine katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan, uygulamanın Türk eğitim sistemine katkı sağlayacağını belirtti.

Hatay'ın Hassa ilçesinde, ilkokul öğrencileri Tekno-Organik Okul" modelini deneyimledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan tarafından geliştirilen model kapsamında Hassa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, sebze ve meyve gibi doğal materyalleri kullanarak çeşitli çalışmalar yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Turan, gazetecilere, teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde organik eğitim anlayışıyla teknolojiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yaklaşık üç aydır yürüttükleri uygulamada öğrencilerden verimli ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Turan, bu tür çalışmaların Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Uygulamaya katılan öğrencilerden Yusuf Giray Çiftçi ise eğitim sayesinde derslerin daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Ateş
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