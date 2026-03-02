Haberler

Hatay'da hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Antakya'da hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddia edilen 19 zanlıdan 11'i tutuklandı. Emniyetin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 10 farklı olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Şubat'ta 10 farklı hırsızlık ve yaralama olayına karıştıkları gerekçesiyle 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
