Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelileri düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özsoğuksu Mahallesi'nde yalıtım malzemesi satan iş yerinden bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.Ü, M.B.A, M.A.B, R.A. ve M.Ç, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş
