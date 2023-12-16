Hatay'da gökyüzü kızıla büründü
Hatay'da Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktada gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Samandağ ilçesinde 3 ülkenin sınırlarından geçen Asi Nehri üzerinde süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kızıla bürünen manzaranın tadını çıkardı.
Hatay'da gökyüzü kızıla büründü
HATAY - Hatay'da Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktada gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu.
Samandağ ilçesinde 3 ülkenin sınırlarından geçen Asi Nehri üzerinde süzülen ışıkların oluşturduğu manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kızıla bürünen manzaranın tadını çıkardı.