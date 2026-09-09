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Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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HATAY'da altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı.

HATAY'da altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Ekipler tarafından kısa sürede kurtarılan işçiler, tedaviye alındı.

Olay, merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan altyapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye götürülen işçiler tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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