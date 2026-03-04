Haberler

Hatay'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 15 yabancı uyruklu yakalandı. İki kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 15 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda iki aracı durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 15 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Salim Taş
