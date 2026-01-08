Haberler

Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki E.M.'nin tabancayla vurulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki kızın tabancayla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde dün E.M'nin tabancayla ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı E.M'nin ablası E.M. ile S.Y'nin ardından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen D.S. ve M.Ç'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ile 4 şarjör, 191 fişek, 269 av tüfeği fişeği, 123,37 gram esrar, 3 bıçak, 111 bin lira, 300 dolar, hassas terazi ve tüfek dürbünleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, D.S. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yaralı E.M'nin ablası E.M'nin akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Şüpheli abla E.M. akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan tedavisi Defne Devlet Hastanesinde devam eden E.M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde dün konteynerde annesiyle yaşadığı öğrenilen E.M. (17) tabancayla ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
