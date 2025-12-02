Hatay'da Eşini 42 Yerinden Bıçakla Yaralayan Sanık Enver Dönmez Hakkında Savcı "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" Suçundan Ceza İstedi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da, 10 yıldır evli olduğu ve iki çocuğunun annesi Sinem Dönmez'i, bıçakla ağır yaralayan sanık Enver Dönmez'in yargılandığı davada esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, eşini yaralayan sanığa "yaralama" suçundan değil, "eşe kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapis cezası verilmesini istedi. Duruşmada, "Bana hakaret etti, aldattı" iddialarını dile getiren saldırgan kocanın savunmasına itibar etmeyen Savcı, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Enver Dönmez, 10 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Sinem Dönmez'i geçen yıl araç içinde bıçakla yaraladı.

Sinem Dönmez'in çığlıkları üzerine olay yerine gelen jandarma, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağından ateş ederek etkisiz hale getirdi. Sinem Dönmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üç kez ameliyat edilen Dönmez, yeniden hayata tutundu.

Olay günü 27 yerinden bıçaklandığı belirlenmişti, ATK raporunda 42 yaralanma tespit edildi

Evlilik yıl dönümlerinde, araç içinde eşi tarafından bıçaklanan Sinem Dönmez'in, olay günü 27 yerinden yaralandığı belirlenmişti. Ancak yargılama sırasında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Dönmez'in vücudunda 31'i kesici alet yaralanması, 11'i sıyrık şeklinde, toplam 42 yaralanma tespit edildi.

Enver Dönmez'in, Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Enver Dönmez, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mağdur Sinem Dönmez ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Sosyal medyayı kullanarak mahkeme üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadır"

Tutuklu sanık Enver Dönmez, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, olaydan önce eşinin kendisine, "Adam mısın sen? Erkek misin?" şeklinde sözler sarfettiğini, yüzüne tükürdüğünü, kendisini aldattığını iddia ederek, bu şekilde tahrik edildiğini öne sürdü. Sanık, "Öldürme duygusuyla hareket etmedim, yaşananların sorumlusu kendisidir. Ben sizlere pişmanlığımı dile getirdim ama karşı taraf sosyal medyayı da kullanarak mahkemeye baskı kurmaya çalışmaktadır" savunmasını yaptı.

"Jandarma müdahale etmeseydi ben şu an burada değil, toprağın altında olacaktım"

Mağdur Sinem Dönmez, sanığın savunmalarının gerçeği yansıtmadığını ve iddialarını kanıtlayamadığını belirtti. Sanığın olay yerine gelirken elinde bıçakla araca bindiğini, bunun da eylemin planlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Sinem Dönmez, saldırı sonrası ağır yaralandığını, üç ameliyat geçirdiğini vurgulayarak, bunun "basit yaralama" olarak nitelendirilemeyeceğini dile getirdi.

Dönmez, ayağından vurularak durdurulabilen sanığın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "Jandarma müdahale etmeseydi ben şu an burada değil, toprağın altında olacaktım. İhtarlara uymadan bıçaklamaya devam etmiştir. Sanık pişmanlık duymamıştır. Sanık dışarı çıkarsa benim can güvenliğim olmayacak; hala beni öldürmek istediğini düşünüyorum. Şikayetim devam etmektedir, tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" dedi.

"Kolluk müdahalesi sayesinde eylem gerçekleşemedi, bu nedenle suç teşebbüs aşamasında kaldı"

Taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, müştekinin şoför koltuğunda emniyet kemeri takılı bulunduğu sırada, yolcu koltuğundaki sanığın adli emanetteki bıçağı müştekinin boynuna, kollarına, bileklerine, kulağına ve batın bölgesine saplayarak hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Sanığın eylemi birden fazla kez gerçekleştirdiği, kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olduğu, hedef alınan bölgelerin öldürücü nitelikte bulunduğu ve sanığın eylem sırasında müştekiyi öldüreceğini ifade ettiği aktarılan mütalaada, bu nedenle sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği vurgulandı. Savcılık, kolluk müdahalesi sayesinde eylemin gerçekleşemediğini, bu nedenle suçun teşebbüs aşamasında kaldığına işaret etti.

"Haksız tahrik hükümleri uygulanamaz"

Sanığın savunmalarının aksine, doktor raporları, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme raporları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtilen esas hakkındaki mütalaada, "Sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştiğine yönelik savunmalara binaen yapılan araştırmada; müştekinin kullandığı telefonun HTS kayıtlarında ve müştekiye ait aracın PTS kayıtlarında müştekinin

aldattığına delalet eden bir görüşme kaydına rastlanılmadığı, olay öncesinde tarafların bulunduğu oyun alanının kamera görüntüleri incelendiğinde olay öncesinde tartışmadıklarının görüldüğü, dolayısıyla taraflar arasında haksız tahrik uygulanmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığından, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK 29. madde hükümlerinin uygulanmaması gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

Mütalaada Savcı, eşini yaralayan sanığa "yaralama" suçundan değil, "eşe kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşma 12 Aralık'a ertelendi

Sanık Enver Dönmez, mütalaaya karşı savunmasını mahkeme huzurunda bizzat yapmak istediğini belirterek süre talep etti.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, suçun kanunda öngörülen ceza miktarı, hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, tutuklanmasını gerektiren nedenlerde değişiklik olmaması ve eylemin katalog suçlardan olması gerekçeleriyle, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 12 Aralık'ta görülecek.