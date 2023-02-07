Hatay'da enkazdan 6 yaşındaki çocuğu çıkaran Yunan ekibi, sevince boğuldu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek yağdı. Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen ülkelerden birisi de Yunanistan oldu.

YUNANİSTAN DA TÜRKİYE'YE EKİP GÖNDERDİ

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK), depremde ağır hasar alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. EMAK, ilçede 50 yaşındaki babayla 6 yaşındaki kızı enkazdan sağ olarak çıkardı.

YUNAN ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVİNCE BOĞULDU

Yunan arama kurtarma ekibinin küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardığı anlarda yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Uzun süre birbirine sarılan Yunan ekipler, gözyaşlarına hakim olamadı.

İTFAİYECİ, DOKTOR VE ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ BULUNUYOR

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, iki doktor, üç acil yardım sağlık personeli, iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.