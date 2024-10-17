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Hatay'da Depremzedelere 100. Yıl Köyü Projesi ile Yeni Evler Teslim Edildi

Hatay'da Depremzedelere 100. Yıl Köyü Projesi ile Yeni Evler Teslim Edildi
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Hatay'da depremler sonrası hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı. Proje, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve çeşitli kuruluşların desteği ile gerçekleştirildi. Törende, evlerin sahiplerine anahtarları verildi ve destek verenlere teşekkür edildi.

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'daki depremzedelere yuva olması amacıyla inşa edilen 255 evin 46'sının inşa çalışmaları tamamlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilk anahtarlar üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan törenle sahiplerine verildi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, depremin özellikle Hataylılarda kalıcı izler bıraktığını söyledi.

Depremlerin ardından görevinin sadece rektörlük olmadığını dile getiren Eren, "Ben depremden bu yana yaptığım işin rektörlük değil bir vatan görevi, ikinci bir askerlik olduğuna inanarak yapmaya çalıştım." dedi.

Projeye destek veren ve törene katılım gösteren herkese teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu süreçte şunu gördüm, ilk defa tanıştığımız ama sanki doğduğumuzdan bu yana dostluğumuzun devam ettiğini düşünecek kadar güçlü dostluklar kurduğumuz bu projeye gönlünü koyan, yüreğini koyan bir dolu insan tanıdım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bize güç ve moral veriyorsunuz."

Eren, yapılan evler sayesinde üniversite personelinin de yaşam ve çalışma koşullarının düzene gireceğini ifade etti.

Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı da proje sürecinde kuruluşların desteğinin yanı sıra çocukların harçlıklarından, emeklilerin de maaşlarından destekte bulunduklarına dikkati çekti.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bastıyalı, "Bütün bunların olmasının arka planındaki en küçük sebeplerden biri de iyilik elçilerimizdi. İlker Ayrık, Uğur Aslan, Gökhan Çınar, Jehan Barbur bize güvenip sürekli bu projeyi anlatıp, destek isteyip kendi isimlerini de koymasalardı eminim onca öğrenci, emekli insan güvenip projenin arkasında durmazdı." dedi.

Bastıyalı, projenin 2'nci ve 3'üncü etap çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini dile getirdi.

Törende sunuculuk yapan oyuncu İlker Ayrık da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 2 hak sahibine temsili olarak anahtarları verildi.

Tören sonunda destek sağlayan kuruluşlara, derneklere ve oyunculara plaket takdim edildi.

Törenin ardından üniversite arazisinde inşa edilen 100. Yıl Köyü evleri gezildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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