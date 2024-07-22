Hatay'da depremzedeler için inşa edilen konutlar gelecek yıl tamamlanacak

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 2 bin 577 konutun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, şehir merkezine yakın konumdaki Kisecik Mahallesi'nde 2 bin 577 konut inşa ediliyor.

Hummalı çalışmaların sürdüğü 3 etaplık projede, 2+1 ve 3+1 oturumlu evlerin yer aldığı binalar hızla yükseliyor.

"Örnek konut bölgelerimizden birisi"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Kisecik Mahallesi'nin şehre yakın konumuyla öne çıktığını söyledi.

Projede ibadethane ile park ve spor alanlarının da yer alacağını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Burada yaşamın rahat devam edebilmesi için her türlü çalışma ve planlama yapıldı. En büyük amaçlarımızdan biri, vatandaşlarımız için olabildiğince şehir merkezine yakın, sağlam zeminlerde ve her türlü ihtiyaçların karşılandığı konut alanlarının oluşturulmasıdır. Burası bu anlamda örnek konut bölgelerimizden birisidir."

Masatlı, konutların, 2025'in sonuna doğru kurayla teslim edilmesinin öngörüldüğünü anlattı.

Hatay'da 180 bine yakın hak sahibi olduğu için inşaatların etap etap tamamlandığını belirten Masatlı, "Hiçbir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yok. Bütün vatandaşlarımız neye hak sahibiyse konut, iş yeri veya ahır, inşa edip vereceğiz." dedi.