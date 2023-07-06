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Hatay'da depremzedeler için 'Dostluk Kenti' kuruldu

Hatay'da depremzedeler için 'Dostluk Kenti' kuruldu

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La Grubu tarafından Hatay'daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirilen, 300 konteynerden oluşan toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.

SHANGRİ-La Grubu tarafından Hatay'daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirilen, 300 konteynerden oluşan toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti DOST Partisi İstanbul Hatay Güncel Haberler

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