Hatay'da depremzedeler için 'Dostluk Kenti' kuruldu
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La Grubu tarafından Hatay'daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirilen, 300 konteynerden oluşan toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.
SHANGRİ-La Grubu tarafından Hatay'daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirilen, 300 konteynerden oluşan toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel