Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da depremlerin ardından 138'inci cami ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 138'inci cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 138'inci cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde, deprem konutlarının inşasının ardından TOKİ tarafından yaptırılan camide çalışmalar tamamlandı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Depremin konutlar, iş yerleri, okullar, sağlık kurumları, altyapı ve tarihi eserlerde büyük hasara yol açtığını belirten Masatlı, devlet-millet dayanışmasıyla şehrin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

Şehrin inşasında ibadethanelerin ve sosyal donatı alanlarının da unutulmadığını vurgulayan Masatlı, "Bugün burada 138'inci camimizi açıyoruz. Diğer taraftan 51 Kur'an kursu, 14 Diyanet Gençlik Merkezi'ni de yine hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle tamamlamış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından dualarla açılışı yapılan camide, Vali Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda