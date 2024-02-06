Hatay'da depremin ortaya çıkardığı hasar 1 yıl sonra böyle görüntülendi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkarttığı yıkımın boyutu bir yıl sonra Hatay kent merkezinde aynı noktadan havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Eski görüntülerde binlerce evin olduğu yeni görüntülerde ise sadece merkezde onlarca evin kaldığı görüldü.

KENT MERKEZİ ENKAZ YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi büyük yıkıma uğradı. Kentin tarihi yapıları Habib-i Neccar Cami, tarihi valilik ve belediye binası dahil olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı. O gün çekilen görüntüler de kent merkezi büyük bir enkaz yığınına dönüşmüş durumda.

Aradan geçen 1 yılın ardından çekilen görüntüler ise yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serildi. Görüntüler de o gün enkazların yer aldığı alanlar yerini büyük bir boşluğa bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde Antakya kent merkezinde ki büyük boşluk yaşanan felaketin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

Binlerce binanın yerinde bir kalan birkaç binadan çoğu ise yıkılmak için mahkemelik. Bazı vatandaşlar ise sağlam kalan binalarda hala yaşamaya devam ediyor.