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Depremin 176. saatinde Serap enkazdan sağ çıkarıldı, duyulan "Annem benim" sesi tüyleri diken diken etti

Güncel Haberler

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremin 176. saatinde Serap Dönmez, ekipler tarafından enkazdan sağ çıkarıldı. Duygu dolu anlarda enkazın yakınında bulunan bir kişi, "Annem benim" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

176. SAATTE KURTARILDI

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

"ANNEM BENİM" DİYEREK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "Annem benim" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Akdeniz Antakya Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

M Key:

AKP ve yönetimine bin oyum olsa birini bile vermem ama bu kadar da boş yapmayın yahu. 12000 bina yıkılmış her birine kurtarma timi gönderebilecek bir devlet yok neyin kafasındasınız. Ha deseniz ki bu binalar yapılırken nerdeydiler anlarım.

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vatandaş rıza:

176 saate müdahale edilmiş erken mudahale olmuş maşallah

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Doğrucu Davud:

Thranduil: Eski evlere bile deprem izolatörü yapılabiliyormuş. Devlet karşılamalı zorunlu hale getirilmelidi. Kardeş hükümete çok iş düşüyordu fakat liyakatsız iş bilmez kişilerin atamalarıyla olmadı olamazdı zaten

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