Depremin 176. saatinde Serap enkazdan sağ çıkarıldı, duyulan "Annem benim" sesi tüyleri diken diken etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremin 176. saatinde Serap Dönmez, ekipler tarafından enkazdan sağ çıkarıldı. Duygu dolu anlarda enkazın yakınında bulunan bir kişi, "Annem benim" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadı.