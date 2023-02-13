Depremin 176. saatinde Serap enkazdan sağ çıkarıldı, duyulan "Annem benim" sesi tüyleri diken diken etti
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da depremin 176. saatinde Serap Dönmez, ekipler tarafından enkazdan sağ çıkarıldı. Duygu dolu anlarda enkazın yakınında bulunan bir kişi, "Annem benim" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
176. SAATTE KURTARILDI
Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.
"ANNEM BENİM" DİYEREK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "Annem benim" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.