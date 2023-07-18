Hatay'da depremden etkilenen esnafa 134 prefabrik iş yeri teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 134 prefabrik iş yeri hak sahibi esnafa teslim edildi. İstanbul Valiliğince, Antakya Millet Bahçesi içerisinde yapılan 'İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşısı'nda çalışmalar tamamlandı. Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın, kurayla belirlenen 134 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarlarını teslim etti. Özaydın, gazetecilere, kentte depremin etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Antakya ve Defne ilçelerindeki 27 noktada prefabrik çarşılar yapıldığını aktaran Özaydın, esnafın yeniden işinin başına dönmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.