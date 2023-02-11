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HATAY'DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

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HATAY'da depremde yıkılan evlerinin enazı altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı.

HATAY'da depremde yıkılan evlerinin enazı altında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, Iğdır'da son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, eşi Aslıhan ve 10 aylık oğlu Hüseyin Can'la birlikte depreme yakalandı. Eşi Aslıhan ile oğlu Hüseyincan, ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkarılırken Ali Demirci,hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Demirci, baba ocağı Iğdır'ın Melekli Beldesi'ne getirildi. Kasım-Fatma Demirci çiftinin 5 çocuğundan biri olan Ali Demirci için belde mezarlığında kılınan cenaze namazına Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Melekli Belde Belediye Başkanı Eray Coşar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ali Demirci, belde mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına depremde ayağı kırıldığı için Ankara'da tedavi altına alınan eşi Aslıhan Demirci katılıamadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Demirci Jandarma Hatay Güncel Haberler

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